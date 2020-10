Isabel Pantoja a García Pelayo: "Cree que le ha dado mucho a su hijo y no se ve compensada"

Kiko Rivera estallaba en 'Sálvame' contra su madre y se mostraba muy enfadado con Isabel Pantoja por lo estaría diciendo del él a sus espaldas. Entre otras cosas afirmaba que no le habían gustado las informaciones que Paloma García Pelayo daba en el 'Programa de Ana Rosa' tras una conversación telefónica con Isabel , esas que la periodista ha reiterado que le contó la cantante y la que asegura que se encontró a una Isabel "desecha" y que "cree que le ha dado mucho a su hijo y no se ve compensada en estos momentos en los que públicamente la está criticando"

La periodista da más detalles de su conversación con Isabel Pantoja

Así ha explicado García Pelayo los datos que le dio la tonadillera sobre los pagos de las deudas de su hijo: "Sin anestesia, he pagado integro ese piso, el loft de San Sebastián de los reyes, que está a nombre de Francisco José Rivera Pantoja". A lo que añade que "no solamente lo ha pagado integro sino que se ha hecho cargo de la entrada", algo que Kiko niega rotundamente. Además, Paloma asegura que Isabel Pantoja le contesta que "sí" cuando le pregunta sobre que si es cierto que se están haciendo gestiones para poner a su nombre el loft de San Sebastián de los reyes, matizando que "es a nombre de una sociedad en la que también está su hijo" y de lo que dice claramente que "su hijo no quiere eso para nada", algo que Kiko también ha negado.