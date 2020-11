Isabel Pantoja y los motivos por los que no fue al tanatorio a dar el pésame a Irene Rosales: "Uno era porque no se encontraba bien; otro, por el tema del covid"

Este año ha vuelto a darle un fuerte golpe a Irene Rosales, fallecía su padre , que sufría una grave enfermedad , tan solo unos meses después de enterrar a su madre. Una de las preguntas era si finalmente Isabel Pantoja iba a dejar de lado la guerra que mantiene con su hijo para estar junto a su nuera en un día tan difícil, pero no ha sido así , aunque Marisa Marín Blázquez ha explicado los motivos por lo que no ha acudido la cantante, aunque si ha querido mandar una corona de su parte y de la de su familia.

Isabel Pantoja llamó a su nuera, pero esta no le cogió el teléfono

La periodista asegura que Isabel Pantoja mandó un WhatsApp a Irene Rosales para mostrarle su apoyo y en el que justificaba los motivos por lo que no acudía a estar con ella el día de la muerte de su padre: "Uno era porque no se encontraba bien; otro, por el tema del covid", afirmando que "sentía muchísimo el tema". Marisa cuenta que Isabel "parece ser que hizo una llamada, pero es que Irene no tenía el teléfono cerca".