La hija de Antonio David cuenta cuál ha sido la reacción de Olga Moreno tras la docuserie de Rocío Carrasco : "Claro que pregunta, pero bueno...". Luego, la colaboradora apunta que "no hemos podido tener una conversación extensa donde le hayamos podido contar todo, hemos estado el fin de semana de comidas y celebraciones".

Marta Riesco mira a los ojos a Rocío Flores y le pregunta sobre si han informado a Olga de la frase "no tiene coño" de Rocío Carrasco . La colaboradora responde: "Sí, se la hemos explicado, imagínate lo que le ha podido parecer".

Rocío Flores, por otro lado, explica qué piensa sobre que Olga vaya a dar su versión en televisión: "Si he respetado ciertas cosas que no me han hecho ninguna gracia, tengo que también que respetar la decisión de Olga, respeto lo que haga cada persona".