Ortega Cano, tras su declaración sobre la medicación de Ana María: "No lo he dicho con mala intención..."

En cuanto a los rumores de separación, Aldón se muestra tajante: "No, no sé de qué manera decirlo". Además, Ana María comenta el conflicto con la hermana de su marido: "Yo no he ganado ninguna guerra, con lo que has visto, ¿cómo crees que me puedo sentir?". Finalmente, confesaba que las declaraciones de Ortega le molestaron y aclara: "Yo no tomo medicación desde hace dos años, entonces no viene a cuento".