Pepe del Real saca los trapos sucios de Ana María Aldón: "Miente, no te creen ni tus compañeros"

Ana María Aldón aseguraba que Ortega Cano "sabía perfectamente" que ella iba a dar una exclusiva para 'Lecturas'. Pepe del Real sentencia que la mujer del torero "miente" y argumenta su acusación con las declaraciones de una persona cercana a la colaboradora: "Ella le dijo a esta persona de confianza que su marido no tenía ni idea de esta entrevista" . Además, el periodista comenta: "Ni siquiera su representante habitual sabía que iba a hacer estas declaraciones" .

"No es que no te crea yo, es que no te cree ni tus propios compañeros", sentencia el colaborador dirigiéndose a Aldón. Pepe del Real añade que "el tirón de orejas de Emma este fin de semana era más que evidente", y además comenta sobre el comportamiento de Ana María: "Si tú te enfadas porque se está hablando demasiado del tema, pides que la gente frene, te vas de plató porque te sientes incómoda, y el miércoles desayunamos con una entrevista... Señora, aclárese".