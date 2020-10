La reacción de Joaquín Prat y Ana Rosa al hablar sobre los divorcios: "Hay una plaga pavorosa"

La conversación entre Ana Rosa y Joaquín Prat sobre las infidelidades

A raíz de estas imágenes a las que restan credibilidad, ambos confirman que igual esto no es real, pero si ocurren muchas otras cosas cuando hablamos de infidelidades: "Parecen que han pasado cosas, no de este tipo pero....", a lo que Prat interrumpe a la presentadora: "De este tipo no, pero sí, sí", afirmación que hace que la periodista pregunte: "O sea que, ¿ha habido mucho 'tiki taka'?, entre risas y el presentador de 'Cuatro al Día' explicaba: "Lo que ha habido es una plaga de separaciones y de divorcios pavorosa". Ana Rosa tiene el claro el motivo de este aumento en las separaciones: "Pero porque no se aguantan, pero ser infiel cuando estás confinado es más complicado, no puedes salir de casa", declaración que contestaba su compañero para terminar con el tema: "Cuando estás confinado o inmediatamente después del confinamiento que salen como si saliese de toriles...".