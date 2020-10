Joaquín Prat contesta al ataque de Kiko Rivera: "Lo que sabemos de tu vida es previo pago"

Kiko Rivera se enfada con Prat por las declaraciones de sus deudas

"De verdad, es no pago a Hacienda, no pago la Comunidad de mi piso de San Sebastián de los Reyes, no pago las multas del coche... En fin, en esta vida uno no se puede conducir así", esto declaraba el periodista tras estas informaciones de las deudas del DJ. Algo que parece que no ha gustado nada a Kiko, que incluso le ha enviado un mensaje a través de sus redes sociales: "Que cojones sabrá Joaquín Prats de mi vida". Y esto ha tenido una nueva reacción en plató del presentador: "Tiene todo el derecho del mundo de expresarse y a contarnos por fascículos todo lo que tiene que ver con su vida".