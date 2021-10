Rocío Flores cumple sus 25 años a lo grande en 'El programa de Ana Rosa'. Con una fiesta sorpresa organizada por sus amigos, la colaboradora se come Madrid.

A la fiesta acudieron muchos de sus compañeros en el programa, ex-compañeros de Supervivientes e incluso su tía Gloria Camila. Ro habló emocionada con la prensa en cuanto llegó al lugar: "No tengo ni idea, es todo sorpresa". Además declaró: "Vengo a disfrutar, a pasármelo bien" . Nada más entrar, sus amigos le cantaron el cumpleaños feliz y ella comenzó a repartir abrazos. Una presencia muy importante en la fiesta fue la de su tía Gloria Camila , con la que también compartió un largo abrazo.

Tras la cena y música en directo de manos del cantante Jaime Terrón, Rocío se animó a cantar y sopló las velas de su preciosa tarta. Brindó con todos y abrió todos los regalos. "Muchas gracias, muy contenta. No me esperaba nada", comentaba la cumpleañera al salir. Además añadió entre risas en referencia sus deseos para el cumpleaños: "Me gustarían muchas cosas, pero de momento estoy agradecida por la gente que ha estado aquí hoy, por haber tenido la oportunidad de soplar las velas con todos mis compañeros y amigos". Gloria Camila también se acercó a la prensa y compartió algunos comentarios sobre la fiesta: "Ha sido excelente, maravilloso, bonito. Se han portado súper bien". Su celebración continuó en una conocida discoteca de Madrid donde dio todo junto a sus amigos en su gran día.