Rocío Flores explica qué cosas no le va a contar a Olga Moreno: "Puede desestabilizarla"

Además, la colaboradora del programa repite que es una forma de "desestabilizarla" y que es algo que " no me apetece porque es algo que he estado criticando durante el concurso ".

Los ruegos de Olga Moreno: ¿Rocío le contará la verdad o mentirá?

Joaquín Prat, al escuchar a su compañera, le pregunta: "¿No le vas a decir nada aunque te lo ruegue?". Rocío, con el gesto serio, le contesta: "Ya te digo que no, cuando digo que no es que no".