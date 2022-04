Rocío Flores y Omar Montes hablan en 'El programa de Ana Rosa' sobre su experiencia en 'Supervivientes'. Tras las primeras pruebas y los primeros roces en la isla durante la nueva edición, los ex concursantes dan su opinión los acontecimientos y relatan lo que vivieron.

El cantante confiesa que adelgazó "veinte kilos" durante su paso por la isla: "Soy de hueso ancho, entré un poco entradito en carnes y me vino bien". Antonio Rossi asegura que "mantener la línea es totalmente incompatible con ir a 'Supervivientes', en referencia a las declaraciones de Rubén, cuya profesión es el culturismo. El colaborador añade: "Ya desde la convivencia, no sé si va a durar poco o no sabe dónde ha ido".