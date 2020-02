Una española en el epicentro del coronavirus en Italia: "Si pasamos 5 kilómetros ya no te dejan entrar"

María Jesús Expósito, española que vive en la zona afectada de Italia por el Coronavirus , habla con El Programa de Ana Rosa para contar la situación que están viviendo después de la llegada del virus al país: “No salir a la calle, procurar llevar la mascarilla”. “Desde el primer día nos dijeron que los niños no fueran al colegio”. “La distancia de seguridad son dos metros de persona a persona, marcara, guantes y salimos lo justo”.

La incertidumbre de cuánto durará está situación y que ahora mismo están limitados a moverse de la zona en la que se encuentran: “Si pasamos 5 kilómetros ya no te dejan entrar”. María cuenta que se ha planteado volverse a España con sus hijas, pero que no va a hacerlo porque no quiere alarmarse tanto. Los datos que se mueven ahora mismo en el país en que se encuentra son de 229 contagiados y 7 muertos.