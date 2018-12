Crimen de Alcorcón: el sumario desvela que Denisa estuvo también embarazada de Mario

Todo sucedió a las 21:43 horas del domingo 25 de noviembre. Denisa se encuentra en el local que comparte con su novio hablando por teléfono con su amiga Silvia. De repente, llaman a la puerta y ella cree que es él y abre. Es entonces cuando se produce el apuñalamiento. Según el informe, Denisa llega a decir: "Rocío, por favor no me hagas nada. No quiero problemas. No Rocío, que no he hecho nada".