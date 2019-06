Los audios de Dana Leonte hablando de su novio Sergio: "Lo he amado por encima de mí"

Desde que el pasado 12 de junio que el novio de Dana Leonte denunciara la desaparición de ésta, la policía no ha cerrado las posibilidades que se pueden dar. Ayer la investigación daba un giro de 180 grados, ya que si el novio no era sospechoso, con el registro que se realizó ayer en su domicilio, este ha pasado a ser también un sospechoso.

A toda esta situación, se le añade la aparición de unos audios, en los que la desaparecida habla de su novio Sergio y de su hija. “Lo único que quiero es estar con mi hija y que me vaya bien el negocio y hacer yo mi vida, con o sin él”, decía la desaparecida, que se mostraba muy clara en cuanto a sus prioridades, además hablaba de su novio como algo del pasado, como si por aquel entonces no estuvieran juntos. Lo que Dana dice en los audios no concuerda con los hechos, en los que se habla de que abandonara el país por un problema con las deudas.