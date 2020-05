La carta de Daniel a su padre fallecido: "Quiero criticar al sistema porque creo que se nos ha mentido bastante"

Ese mismo fin de semana mis padres empezaron a sentirse mal del estómago, con diarrea y cansancio. Nada que preocupase, total, ese bicho estaba en Madrid y provocaba fiebre y tos. Además, no habían viajado y en mi pueblo no había casos. A mi padre se le sumó luego la fiebre. Tras tres días con fiebre alta, ya preocupados, fueron al médico. Saturaba a 86. Aquel día conocí ese término, en lo que sería el comienzo de un máster en coronavirus que hice a base de leer y apoyarme en unos increíbles amigos médicos que tengo.

No había pruebas para nadie en la seguridad social, sin embargo por lo privado no había problema, solo hacía falta cartera. En la televisión decían que estaba todo el sistema privado intervenido pero, una vez más, mi realidad decía otra cosa. Fueron cayendo los positivos. Mi madre, además con neumonía; mi hermana embarazada y mi hermana pequeña, que vino infectada de Madrid. A ella se lo hicimos porque en algún sitio escuchamos que un síntoma era la pérdida del gusto y el olfato. Ella lo había perdido desde que se sintió enferma diez días atrás, en el famoso 8M. En los teléfonos de ayuda negaban que ese síntoma fuese del virus y el doctor Simón seguía insistiendo en tos y fiebre. Es entonces cuando ya me doy por infectado, aunque yo no desarrollaba síntomas.