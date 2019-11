Las declaraciones de los jugadores de la Arandina: "Ella nos dijo que ya había hecho cosas así"

En sus declaraciones al juez instructor negaron los hechos y cuentan cómo se inicio el contacto con la chica. "Yo estuve hablando con ella y me empezó a decir cosas. Me dijo 'oye, que no soy virgen ni mucho menos, que ya he hecho cosas así", cuenta uno de los tres futbolistas acusados. Apuntan a que la menor sabía de sus intenciones, pero nunca les comentó su edad. Sien embargo, no concuerda su versión sobre las veces que la denunciante estuvo en la casa.