Monedero, sobre la destitución de Diego Pérez de Cobos: "El informe de la Guardia Civil sobre el 8M es un disparate"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destituido este lunes al que era jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid , el coronel Diego Pérez de los Cobos. El cese se produce, según fuentes ministeriales, por "pérdida de confianza". Según fuentes del instituto armado, a pesar de que la razón oficial del ministerio sea la pérdida de confianza, la razón real ha sido "no plegarse a los deseos del Gobierno" en los informes que la Unidad que dirige Pérez de los Cobos ha realizado sobre los contagios en las manifestaciones del 8-M.

Juan Carlos Monedero y José Manuel García Margallo han hablado de este tema en la mesa política y sus declaraciones no han dejado a nadie indiferente.

"Lo que es curioso que Grande-Marlaska lo confirmase en su Gobierno y de la noche a la mañana pierda toda la confianza en él. Hay un matiz,no es que no quisiera compartir con su superior una información que está bajo secreto judicial, es que si lo hubiese hecho habría incurrido en un delito de que prevaricación . Lo que ha hecho ha sido actuar acorde con lo que tenía que hacer y por eso ha sido destituido" , analizaba el exministro del PP.

Juan Carlos Monedero le respondía inmediatamente con una afirmación que levantaba ampollas: "Estamos dando por cierto algo que no es así y es que no creo que Marlaska le pidiese que compartiese con él esa información porque sabe que no puede hacerlo. Creo que la pérdida de confianza tiene que ver con otras cosas, como que el informe de la Guardia Civil es un disparate. Está lleno de cosas falsas, dice lo contrario de lo que dijo Fernando Simón, establece mal la fecha de la pandemia que puso la OMS...", sentenciaba.