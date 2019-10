Diego Matamoros no quiere saber nada de Kiko y Estela, pero parece que tras la expulsión de Kiko, las cosas parecen haberse relajado ya que ha vuelto a la casa donde vive con Estela. Diego ha declarado no querer saber nada: “Estoy desconectado, no quiero saber nada, por favor respetadme”. La única incógnita es si Diego volverá al plató de ‘GH VIP’ a defender a su mujer Estela o en el caso de que ella salga expulsada por la audiencia.