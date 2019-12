El duro testimonio de otra de las presuntas víctimas de Jorge, el descuartizador de Marta Calvo: "Introdujo drogas en mis partes íntimas"

Ya son cinco las mujeres que han acudido a la Guardia Civil para denunciar las peligrosas practicas sexuales de Jorge, tras conocerse su implicación en la muerte de Marta Calvo. Las provincias ha accedido al testimonio de una de las presuntas víctimas. Cuenta que quedaron en Manuel, él le ofreció drogas y ella se negó. "Fui al baño por lo que no sé si me echó algo en la bebida o no. Cuando me levanté del sofá, estaba mareada y solo recuerdo escenas aisladas con el", confiesa. "Fui a darme una ducha con agua fría porque me encontraba mal y quería despejarme, noté que tenía algo en mi interior", revela la joven asegurando que el descuartizador confeso de Marta Calvo había introducido drogas en sus partes íntimas.