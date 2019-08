Echenique, ante la nueva negativa del PSOE a un acuerdo: “Es incomprensible que algo sea viable en julio e inviable en agosto”

Carmen Calvo, sobre la opciones de Unidos Podemos: "

24 horas después de que Unidas Podemos enviara un documento con 4 propuestas al PSOE para formar un gobierno de coalición y estos le dieran una negativa por respuesta, Pablo Echenique, Secretario de Acción de Unidad Podemos, ha conectado en directo con ‘El programa del verano’ para explicarnos cuál era la situación.

Las propuestas que Unidas Podemos ha planteado al partido de Pedro Sánchez están basadas en la propuesta que el PSOE les hizo 24 horas antes de la investidura fallida: “Hay algunas diferencias, pero efectivamente está basada en el punto en el que nos habíamos quedado porque es incomprensible que algo sea viable en julio e inviable en agosto… Hay algunas diferencias en términos de competencias como subir por la subida abusiva del precio de los alquileres o las brechas salariales entre hombres y mujeres”. La formación morada ha querido trabajar un poco más los puntos del acuerdo porque “En 48 horas no se puede negociar un Gobierno de España y hemos querido comenzar a negociar desde ese punto”.

Echenique asegura que ellos no quieren mostrarse tajantes y que por ello han enviado hasta cuatro opciones diferentes “Hemos querido ser flexibles y por eso no hemos querido mandar una única propuesta porque que no se interprete como exigencias o que hemos trazado una línea roja”.

Respecto a la vicepresidenta Carmen Calvo, Echenique ha explicado que su respuesta en privado ha sido idéntica a la pública y que no entiende los motivos: “Le envié nuestra propuesta y la vicepresidenta me contestó con la respuesta que todo el mundo conoce y no entendemos por qué. Pensamos que lo sensato es hacer lo que se hace en 20 de 28 cuando no hay mayorías absolutas, repartir competencias”.

Al mismo tiempo que Echenique estaba respondiendo a las preguntas de Ana Terradillos en ‘El programa del verano’, Carmen Calvo afirmaba en la cadena Ser que su partido está trabajando en “un programa con leyes y calendarios, pero no un programa de coalición… Es Unidas Podemos las que frustra la propuesta, son la imposición de un grupo al que triplicamos los escaños y no es comparable con las comunidades autónomas y los ayuntamientos”.