Paola Olmedo

La tajante respuesta de José María Almoguera a Pelayo Díaz por su comentario sobre Paola Olmedo y la familia Campos: "Cuando quieras..."

José María Almoguera responde a Pelayo Díaz por su comentario sobre Paola Olmedo y la familia Campos
Pelayo Díaz y José María Almoguera en 'El tiempo justo'. Telecinco
Los colaboradores de 'El tiempo justo' han comentado todo lo ocurrido en 'Supervivientes: Conexión Honduras'. José María Almoguera ha comentado que no entendió en un primer momento la defensa que su madre, Carmen Borrego, hizo de su exmujer, Paola Olmedo, que quiere que sea la ganadora de 'Supervivientes 2026'.

El exconcursante de 'GH DÚO' ha explicado que no tiene "nada en contra" de su ex, que asegura que ha terminado entendiendo a su madre porque su deseo también es que Paola Olmedo gane el dinero del premio para beneficiar a su hijo; además, ha comentado que le ha parecido que su salto del helicóptero ha sido muy bueno y que le ha sorprendido verla saltando con tanta confianza porque es consciente de que no sabe nadar.

El sobrino de Terelu Campos ha recordado que Paola Olmedo está concursando en 'Supervivientes' por haber formado parte de la familia Campos, por lo que no le sorprendería que hablase de ellos. "Está ahí por lo que está", ha añadido José María, que ha recibido la respuesta de Pelayo Díaz en forma de crítica a su familia: "También te digo una cosa: si aguantó la familia Campos, aguantará 'Supervivientes', porque vaya entrenamiento".

El primo de Alejandra Rubio ha respondido a su compañero de forma tajante: "Cuando quieras estás invitado a casa y la aguantas tú, a ver si hay que aguantarla o disfrutarla". Una respuesta que ha despertado la reacción de César Muñoz: "¡Si el salseo va a estar aquí en vez de en los Cayos Cochinos!".

