Ana Carrillo 09 MAR 2026 - 19:09h.

José María Almoguera ha frenado a Pelayo Díaz al lanzarle una pullita a las Campos para defender a Paola Olmedo

Aramís Fuster cuenta en 'El tiempo justo' el infierno que vive por culpa de su casero: "Me ha dicho que me tengo que ir, sabe que yo sé demasiado"

Compartir







Los colaboradores de 'El tiempo justo' han comentado todo lo ocurrido en 'Supervivientes: Conexión Honduras'. José María Almoguera ha comentado que no entendió en un primer momento la defensa que su madre, Carmen Borrego, hizo de su exmujer, Paola Olmedo, que quiere que sea la ganadora de 'Supervivientes 2026'.

PUEDE INTERESARTE El nidito de amor de Ester Expósito y Kylian Mbappé en París: una joya a pocos metros de los Campos Elíseos

El exconcursante de 'GH DÚO' ha explicado que no tiene "nada en contra" de su ex, que asegura que ha terminado entendiendo a su madre porque su deseo también es que Paola Olmedo gane el dinero del premio para beneficiar a su hijo; además, ha comentado que le ha parecido que su salto del helicóptero ha sido muy bueno y que le ha sorprendido verla saltando con tanta confianza porque es consciente de que no sabe nadar.

El sobrino de Terelu Campos ha recordado que Paola Olmedo está concursando en 'Supervivientes' por haber formado parte de la familia Campos, por lo que no le sorprendería que hablase de ellos. "Está ahí por lo que está", ha añadido José María, que ha recibido la respuesta de Pelayo Díaz en forma de crítica a su familia: "También te digo una cosa: si aguantó la familia Campos, aguantará 'Supervivientes', porque vaya entrenamiento".

El primo de Alejandra Rubio ha respondido a su compañero de forma tajante: "Cuando quieras estás invitado a casa y la aguantas tú, a ver si hay que aguantarla o disfrutarla". Una respuesta que ha despertado la reacción de César Muñoz: "¡Si el salseo va a estar aquí en vez de en los Cayos Cochinos!".