El mensaje de la madre de Marta Calvo al asesino de su hija: "Voy a luchar para que no vuelvas a ver la luz del día"

Diez meses después de la desaparición de Marta Calvo en la localidad valenciana de Manuel, su madre, Marisol Burón, ha estado en directo en 'El Programa de Ana Rosa'.

"Diez meses sin mi hija y encima este individuo miente. La primera vez que le vi, su apariencia era normal. Las apariencias engañan y nunca pensé que me encontraba ante un asesino en serie. No me miraba a los ojos, miraba al señor que me acompañó, pero me dijo que no sabía nada de mi hija y que no conocía a ninguna Marta Calvo. Yo sabía que esa era la casa en la que había estado mi hija y me daba exactamente esa ubicación", ha explicado durante su entrevista.

Además, ha lanzado un llamamiento a otras mujeres que pudiesen haber sido víctimas de este hombre: "Creo que hay más mujeres que han sido víctimas de este hombre, pero que por miedo puede que no quieran salir. Yo les mando fuerzas para que denuncien porque estamos hablando de un asesino en serie".

Marisol ha hablado del contenido del mensaje que Marta le envió la madrugada del 7 de noviembre justo antes de desaparecer: "Yo recibo un mensaje de mi hija a las 02:30 de la mañana donde me dice que va a casa de este chico porque van a celebrar su cumpleaños. Yo lo vi al día siguiente, pero durante todo ese jueves no tuve noticias de ella y eso fue lo que ya me hizo empezar a pensar que podía haber pasado algo. El viernes por la mañana me fui a su casa y vi que faltaba su bolsa de aseo y su gabardina, por eso supe que no había vuelto allí. A las 18 horas me tuve que ir del trabajo con un ataque de ansiedad y me fui a buscar a mi hija. Yo pensé que la iba a encontrar bien en esa casa, solo iba a regañarla para que encendiese el móvil y me dijese que estaba bien".

La madre de Marta asegura que está viva gracias a un señor que la acompañó y que desde el primer momento sospecharon que allí pasaba algo: "Cuando llegué vi que había luz, llamé y tardó mucho en abrirme... más o menos 15 minutos. Un señor mayor al que pregunté me acompañé y menos mal, porque tengo clarísimo que sino no habría salido de allí y no se habría descubierto que tenemos a un asesino en serie en la calle".

Además, ha desvelado que pidió ir a la cárcel para mandarle un mensaje al asesino de su hija: "Pedí ir a prisión, pero me dijeron que no era lo adecuado por cuestiones de salud. Me dijeron que iba a encontrarme con alguien sin sentimientos y que iba a salir igual y me iba a costar recuperarme. Tenía claro lo que iba a decirle: sabes que voy a luchar hasta el final por mi hija y voy a luchar por la prisión permanente revisable para que no vuelvas a ver la luz del día. Eres un asesino en serie y no tienes sitio en la sociedad en la que vivimos".