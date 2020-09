Albert Rivera: "Es un sueño llegar a una hora decente a casa junto a tu pareja y tu hija"

"Me siento mucho más libre, ahora cuento cosas que no podía", empieza Albert Rivera su confesión junto a Ana Rosa. El expresidente de Ciudadanos ha sido duro con Pedro Sánchez y ha manifestado qué le confesó el líder socialista en el pasado: "Conocí mucho antes las pretensiones de Pedro Sánchez. Me contó que su socio preferente era Podemos y que tenía intención de pactar con los independentistas".