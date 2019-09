La peligrosa estafa del falso ácido hialurónico: una doctora inyecta silicona líquida en Valencia

"Lo vi todo como muy casero y cuando me fui tenían un bulto muy grande y me salió una ampolla en el labio, cada vez más duro y encapsulado", cuenta una de las afectadas. En su testimonio, explica que la doctora trajo una jeringuilla previamente precargada y que en una resonancia a otra cliente de la clínica el resultado es que le inyectaron silicona líquida, un producto prohibido en Europa por sus peligrosos efectos secundarios. Necrosis, yagas en la boca o labios encapsulados son algunos de estos efectos secundarios.

Marta Montoya es una de las víctimas de la doctora que inyecta falsamente ácido hialurónico. Cuenta que contrató una oferta a través de Groupon. “No sabíamos cómo era el proceso para inyectar el ácido, por eso no nos sorprendió las jeringuillas que se rellenaban”. Marta confiesa que confiaron totalmente en la doctora, y al no tener conocimientos sobre medicina estética, no le impactó que rellenara las jeringuillas.