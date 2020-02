La opinión de Ana Rosa sobre la amistad de Estela y Kiko: "No puede hacerle eso a su marido"

Estela fue expulsada y recibió un frío recibimiento por parte de su marido Diego Matamoros en el plató de 'El tiempo del descuento'. El hijo de Kiko Matamoros no besó a su mujer en un primer momento y le dejó claro las cosas que no le había gustado de su actuación en el reality. A pesar de que ambos parecieron haber solucionado sus diferencias, Estela defendía su amistad con Kiko Jiménez.

Ana Rosa Quintana ha dado su opinión sobre este conflicto que ha provocado una crisis en la pareja. Además de defender que Adara no puede dar consejos a Estela sobre su matrimonio, Ana Rosa ha criticado la defensa que Estela hizo de Kiko. "No puede hacer eso, si tu marido está enfrentado y se han dicho cosas tan feas, no puedes hacerte la víctima amiga", ha comentado la presentadora.