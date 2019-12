La declaración de la madre de las víctimas de Aranjuez, en exclusiva: "Decía que nos iba a matar a todos"

La obsesión de Juanín con su exmujer Celes fue el detonante de la masacre

Juanín: "Yo no he tenido culpa de nada. Ella es la que se fue con el marido de mi hermana"

Consuelo: "Me buscaba a mí también"

Desde el jueves de la semana pasada, 'El Programa de Ana Rosa', ha ido emitiendo en exclusiva las declaraciones en vídeo de Juan Mendoza, el autor confeso del doble crimen de Aranjuez. Este martes, hemos podido ver el testimonio de Consuelo, la exsuegra de este hombre. Esta mujer resultó gravemente herida pero salió con vida, algo que sus dos hijas no consiguieron.

Como cada tarde, la familia salió al patio con los niños. Pero ese día, la actitud de la expareja de su hija era distinta: "Yo decía, que nervioso está este hombre. Se ponía desde la terraza, abría la persiana a tope, hasta arriba y se fue a la cocina que hay como otra terracita y abrió la persiana para arriba también, cogió él y sacó un arma".

Le suplicaron que no lo hiciera, pero sin conseguir hacerle recapacitar y cambiar de opinión: "Se acercó mi hija y le dijo: por favor, que hay muchos niños y les puedes dar... sacó el arma, apuntó y le tiró un disparo". Pero Juaní, presuntamente no escuchó a nadie: "Tenía a sus hijos delante de él y le dijo mi nieto: Por favor, no mates a mis tías. Y él le dijo: Como las avises, te mato a ti primero".

Montse quiso salvar a su hermana, pero recibió otro disparo. Y no era el último: "Me buscaba a mí también. Cuando fui a darme la vuelta me tiraba a mí en la pierna". Según Consuelo, estaba resentido por el abandono de su mujer y sentía rabia hacia la familia. Lo que ocurrió no le dejaba vivir tranquilo, pero nadie se esperaba que todo terminase así.

Cuando Juanín sacó la escopeta y comenzó a disparar, lo hizo por una razón: "Celes se había ido con otro hombre y Juanín dejó de hablar a Yolanda, que la cogió un odio terrible. Acogió a su hermana, no la iba a dejar tirada. Entonces la cogió mucho odio". Estaba completamente obsesionada con Celestina: "Siempre decía: como me deje... voy a matar a toda la familia".

Juanín: "Yo no he tenido culpa de nada. Ella es la que se fue con el marido de mi hermana"