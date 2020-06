La declaración de Celia tras el asesinato de Miriam: "A Miriam no le gustaba el prototipo de Sergio"

Según se va acercando a los coches, cuelga el teléfono a su madre: "Empecé a correr hacia los coches de policía para ver qué pasaba. Al llegar, les pregunté a los agentes de la Guardia Civil por Miriam y ellos me pidieron que me quedase allí . Cuando se retiraron, al lado del coche vi lo que parecía un cuerpo".

La joven, confiesa que pensó que era de uno de los perros y les pregunta a los agentes: "Me dijeron que los perros de Miriam estaban bien y entonces yo empecé a preguntarles una y otra vez por Miriam. Me preguntaron por el llavero de Miriam y por el color del teléfono. Les dije que era un llavero militar de El Líbano con el nombre de Miriam y que el color del a carcasa de su móvil era rosa ".

Es entonces cuando le dicen que su amiga ha muerto y llama por teléfono a su novio y a su familia: "Me subí a la ambulancia con mi hermano que me dijo que era una putada lo que había pasado y que no se puede sacar sola a los perros y menos de noche. Pero yo le dije que no lo entendía, porque Miriam nunca sacaba los perros por la noche".