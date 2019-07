Las exigencias de Podemos para llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez

Tras el 'no' mayoritario en la primera votación del debate de investidura, el PSOE tiene tan solo 48 horas para intentar convencer a Podemos para llegar a un acuerdo. Tras el varapalo en la Cámara, Pedro Sánchez no atiende a los medios y se encierra con su núcleo duro durante tres horas con el objetivo de seducir a la formación liderada por Pablo Iglesias, pero no a cualquier precio.