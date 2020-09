Las familias muestran su preocupación por la conciliación: "La incertidumbre es total y absoluta"

Sobre quién ha fallado en esta vuelta al cole, Caballero se ha mostrado claro y muy crítico: "Si tenemos que hacer tests masivos y periódicos a todo el alumnado después de la que se ha montado con los profesores, imagínese. Has fallado las administraciones que no lo han coordinado, hemos fallado nosotros que no hemos insistido lo suficiente a la administraciones para que nuestros hijos se puedan reincorporar con las máximas garantías sanitarias posibles y no han contado para nada ni con el profesorado, ni con las familias y tampoco con el alumnado", ha señalado.