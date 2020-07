Fermín, un vigilante que recibió una brutal paliza por pedir el uso de mascarilla: "Tengo miedo a volver a trabajar"

"Tengo un bulto en la cabeza, igual me operan y estoy yendo a psicólogos"

"Me llevan a un callejón, me cogen la porra y me golpean muy fuerte"

El testimonio de Fermín Aragón ha conmocionado a los presentes en plató. Él es un vigilante que ha recibido una tremenda paliza por rogarle a una joven que se pusiera la mascarilla en una estación de tren. Ella, junto a su novio, decidieron agredir brutalmente al agente en un callejón.

"Me acerqué a la pareja porque la chica no llevaba la mascarilla, le pedí por favor que sacara la mascarilla y ella se puso un trapo en la boca", empezaba a explicar el hombre. Luego, al ver que volvía a hacer mal las cosas, "le dije que no podía ponerse un trapo, que si no tenía la mascarilla debería abandonar la estación".

La chica lejos de ser cívica se negó a ponerse una mascarilla porque no le salía "de sus partes íntimas", Fermín le pidió documentación y ella volvió a negarse. Luego llegó la tragedia, arrinconaron al vigilante en una esquina, el novio sabía defenderse y al intentar reducirlo le robó la porra al vigilante y pasó lo peor. "Me llevan a un callejón, me tiran al suelo, el chaval me quita la porra, me pega muy fuerte sin parar, hasta 15 veces, pedí ayuda, empecé a perder la vista y el oído hasta perder conocimiento", declara emocionado Fermín.