Muere la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía y tía del rey Felipe, a los 83 años

El funeral de la princesa Irene, hermana de la reina Sofía fallecida este jueves, se celebrará el próximo lunes en Atenas y posteriormente será enterrada en el cementerio de Tatoi, donde están enterrados otros miembros de la familia real helena, según ha informado Zarzuela.

Desde la Casa del Rey han indicado que la capilla ardiente de la hermana menor de Doña Sofía quedará instalada en las próximas horas en el Palacio de la Zarzuela, donde residía desde hace años, "en un ámbito familiar".

El lunes tendrá lugar el funeral de la hija menor del rey Pablo de Grecia en Atenas

Para el sábado, está previsto que sus restos mortales se trasladen hasta la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, en Madrid, donde permanecerán "durante unas horas", han añadido las fuentes. Ya el lunes, tendrá lugar el funeral de la hija menor del rey Pablo de Grecia en Atenas y posteriormente será enterrada en el cementerio de Tatoi, donde también fue enterrado su hermano el rey Constantino el 16 de enero de 2023.

Por el momento, desde Zarzuela no han dado más detalles sobre la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia o sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, en el funeral en Atenas para acompañar a la reina Sofía, que estaba muy unida a su hermana.

Cabe recordar que, con ocasión del funeral del rey Constantino, hermano de Doña Sofía, hasta Atenas viajaron los reyes así como Juan Carlos I y las infantas Elena y Cristina, acompañadas de sus seis hijos.

Irene de Grecia, hermana menor de la reina Sofía, ha fallecido a las 11:40 horas de este jueves a los 83 años. Según ha informado la Casa Real, la capilla ardiente quedará instalada en el Palacio de la Zarzuela en las próximas horas, en un ámbito familiar, mientras que el próximo sábado la catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid acogerá durante unas horas los restos mortales de la princesa Irene.

Hermana menor de Constantino de Grecia (fallecido en 2023) y de la reina Sofía, Irene Schleswig-Holstein Sonderburg Glucksburg -tía de Felipe VI- nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y dedicó gran parte de su vida causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.

El empeoramiento en los últimos tiempos de su estado de salud provocó que la reina Sofía suspendiera planes o agenda institucional para poder acompañarla, de tal forma que ha podido estar al lado de su hermana hasta el último momento. Los reyes han seguido pendientes minuto a minuto de la evolución de su estado de salud, ya que la princesa Irene era un miembro de la familia real muy querido por todos ellos, a la que llamaban cariñosamente 'tía Pecu'.

Irene, una princesa dedicada a ayudar a los más necesitados

Así, la familia real ha expresado su profundo pesar "por la pérdida de una persona dedicada a ayudar a los más necesitados a través de sus proyectos solidarios". Irene siempre permaneció muy unida a su familia, y vivió durante años en el Palacio de la Zarzuela junto a la reina Sofía. España le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza, por su especial vinculación con el país y sus estrechos lazos con todos los miembros de la familia real española.

El fallecimiento de la princesa Irene se une a otra gran pérdida sufrida por la reina Sofía en los últimas semanas, la de su prima la princesa Tatiana Radziwill, una de las personas de su máxima confianza y con la que mantenía una estrecha relación, que murió el pasado mes de diciembre a los 86 años.