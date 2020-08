El padre Guardia Civil de la menor agredida indignado por el trato a su hija: "No me ha llamado nadie, ninguna asociación feminista"

‘El programa del verano’ ha hablado por teléfono con el padre de la menor sobre cómo se encuentra: “Ella está bien, es fuerte y no ha tomado en consideración todo esto, pero piensa mucho en ellos”. Sobre cómo se ha tomado él esta situación: “Es una menor, no tiene defensa y ella ha evitado a enfrentarse al grupo porque yo siempre le he dicho eso, ella ha recibido porque yo le he dicho que no se enfrente nunca a nadie”. Sobre el grupo de menores: “Vienen de un barrio de aquí de Palma y diciendo que vienen de esa zona intentan hacerse con la zona amedrentando a la gente y a las niñas les pegan en grupo, lo de mi hija es un caso más y por ser hija de Guardia Civil ya más”.