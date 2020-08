Nuevos datos de la mujer desaparecida en Valencia: no es la primera vez que se va sin decir nada

Lo que la familia no tenía ni idea es que esta mujer había sufrido malos tratos y que este podría ser el motivo por el que había huido de Andalucía a Valencia. Regina denunció una agresión de una persona a la que no reconoció hace un mes, caso por lo que estada muy preocupada y que relacionada directamente con su expareja. Otra hipótesis que se baraja es que esta no es la primera vez que Regina desaparece, se ha ido en otras ocasiones por su propia voluntad su familia no sabía muy bien cómo es su vida y nadie sabe de que persona es la que huía e insisten en que la ultima pareja que conocen es del hombre con el que tienen tan buena relación y que se encuentra muy preocupado.