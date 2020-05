Hija del primer médico fallecido por coronavirus en Madrid, pide justicia: "Es un pleito que vamos a ganar"

Luis Pérez era médico de la Unidad de Atención Domiciliaria del SUMMA y, según sus compañeros, era un pionero en la atención de urgencias y emergencias en Madrid. No pudo superar la enfermedad, que se le diagnosticó a mediados de marzo, y ahora su familia pide justicia para él y para todo el personal sanitario que ha perdido la vida como consecuencia de esta pandemia mientras ejercían su trabajo.

"Mi padre tenía 61 años y no tenía problemas de salud, solo una alteración fisiológica desde que nació y que lo le impedía hacen una vida normal. Él tenía sede en El Molar, pero le mandaron a Madrid porque estaba todo desorganizado, sin ningún tipo de protección y, desde ese día, él volvió malo y presentando sintomatología a las 24 o 48 horas. El martes 17 de marzo volvió a tener guardia y les dijo a sus compañeros que tenía una alta sospecha de coronavirus, le dijeron que al día siguiente irían a hacerle la prueba y él estuvo una seman esperando esta prueba. Al ver que no hacían nada y que no venían, le llevamos a HM Hospitales que es donde le protegieron, tanto como enfermo como profesional", nos ha contado.