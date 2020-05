Isabel Díaz Ayuso, tras la negativa del Gobierno a que Madrid pase de fase: "Si no me dan los informes, iremos a los tribunales"

"Quiero reunirme con ellos pero ya no sé lo que tengo que hacer"

"No tengo posibilidad de interlocución con el Gobierno"

"Madrid una autonomía especial con peculiaridades diferentes"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha llegado a 'El Programa de Ana Rosa' para analizar la situación que atraviesa la Comunidad después de la negativa del Gobierno a cambiar a la fase 1.

Ayuso se ha quejado y ha puesto en duda la desescalada organizada por el Gobierno:"Ni las fases están bien diseñadas porque, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid los centros comerciales son un gran motor económico y no se entienden que no abran hasta la fase 2, porque precisamente garantizan la seguridad y el distanciamiento. No solo hemos cumplido con sus objetivos, sino que cuando las cosas estaban mal hemos demostrado que podíamos plantarle cara. Ahora hablan de la sanidad como si fuese del tercer mundo, cuando realmente tenemos la mejor sanidad en la Comunidad de Madrid".

Sobre la negativa del Gobierno al cambio de fase argumentando que la situación de los centros de salud todavía no es la correcta, Díaz Ayuso ha dado su versión: "Están cerrados algunos tan pequeños que no pueden establecer el circuito COVID por lo pequeños que son y esto sucede y va a suceder durante tiempo en toda España. Cambian los requisitos según va pasando el tiempo y yo lo único tengo claro es que cada semana que seguimos en fase cero muchas personas se quedan en paro".

Además, asegura que las pruebas PCR que se están haciendo superan a las establecidas por Sánchez: "Nosotros podemos llegar a 20.000 y ya tenemos nuestra estrategia serológica. Además, somos una Comunidad que le está proporcionando mascarillas a su población y vamos a a crear una campaña de información. La densidad de población que tiene nuestra comunidad va a obligarnos a convivir con este virus porque es una pandemia".

Sobre la vuelta a una vida lo más normal posible, Díaz Ayuso ha explicado las medidas a tomar: "Saber quiénes son los vulnerables, que ya sabemos que son los mayores de 80 años especialmente y la gente con ciertas dolencias. Hay que buscar medidas de distanciamiento y proteger a los más vulnerables. A estos mayores, no podemos dejarlos encerrados hay que darles libertades y tratarles como si estuvieran en una urna.

Díaz Ayuso también ha explicado la polémica con el informe de sanidad firmado cuatro horas después de que Madrid no pasase de fase: "Cuando le pregunté quién redacta estos informes, el motivo por el que primero se dice no a Madrid y luego el informe aparece cuatro horas después y cuando estoy en rueda de prensa... y el presidente del Gobierno lo único que me contestó fue paso al presidente de Castilla la Mancha. Después de diez videoconferencias en las que nunca me ha contestado, solo le pedí que en esta cuestión me contestase a tres puntos básicos. Yo quiero tener respuestas para hoy, no para cuando pase esto. Con esto, lo que me están demostrando es que sus respuestas son arbitrarias y absolutamente improvisadas".

Además, ha confirmado la falta de comunicación con el Gobierno de España: "Cuando he pedido una reunión bilateral con el gobierno, tampoco me contestan. No creo que sea por mí, pasaría exactamente lo mismo si fuese otra persona con un signo político diferente al suyo. Ideológicamente no nos entendemos nada y si pretenden que sin escucharme a mí pretenden arreglar algo en Madrid... lo llevan muy claro".

Díaz Ayuso también ha hablado de la polémica con su apartamento, dejando claro que piensa llegar hasta el final: "Se subió a un portal de contratación se subió un contrato falso y mal escrito que iba destinado as desprestigiar muy imagen y la de este empresario. El contrato ni era real no existía y eso puede entrañar un delito, por lo que me veo obligada a investigar para ver qué ocurre".

Sobre su reacción ante las caceroladas contra el Gobierno, Ayuso ha explicado el significado de sus palabras: "Estaban estigmatizando a las personas de las protestas y yo lo que dije fue que cuando la gente salga a la calle, lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma. Piensan que son cuatro ricos y no se están dando cuenta del daño que están causando a la Comunidad de Madrid".

Algo que preocupa mucho a los padres es el regreso de los niños a las aulas y en lo que Díaz Ayuso asegura que ya están trabajando: "Lo que estamos haciendo es cerrar este curso y no darlo por perdido, siendo cada profesor el que estimule y evalúe a sus alumnos, ya que ellos son los que mejor le conocen. Segundo de bachillerato y cuarto de la ESO vamos a intentar que regresen. Para septiembre, vamos a ver cómo va esta evolución pero hay que buscar medidas de desinfección y clases online por si hay que combinarlo. El teletrabajo será esencial y la flexibilidad horaria también lo será para evitar los cuellos de botella en el transporte".