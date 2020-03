Julián Sánchez: "Mi padre ingresó por una fisura de cadera y ha muerto solo por coronavirus"

Julián ha perdido a su padre tras infectarse de coronavirus y no ha podido despedirse de él. Este lunes, en 'El Programa de Ana Rosa', nos ha contado cómo sucedió todo: "Mi padre llegó al hospital porque tuvo una caída y se hizo una fisura en la cadera, entró en el Hospital Universitario Severo Ochoa Leganés´ñes y a los cuatro días desarrolló el virus. Nos pidieron que nos fuésemos y no volviésemos al hospital. La impotencia de no poder ver a un familiar es terrible. Fallece solo después de estar una semana sin nadie, no hemos podido despedirnos de él y le hemos enterrado después de ocho días sin saber ni dónde estaba su cuerpo", ha explicado reflejando el drama de los familiares que pierden estos días a un ser querido.