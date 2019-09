Ana Rosa, sobre el hombre que grabó vídeos de su novia agonizando antes de morir: "De las cosas más brutales que he visto"

La víctima había ocultado los presuntos malos tratos, pero sí había desvelado a sus hermanos que tenía pensado romper la relación. "Es de las cosas más brutales que he visto. No sé si se trata de un psicópata, pero desde luego es un sádico", ha comentado Ana Rosa. El detenido está acusado de homicidio, malos tratos y omisión de socorro.

La dueña del bar en el que trabajaba Susana: "Era muy cariñosa"

La dueña del bar en el que trabajaba Susana ha atendido a una reportera del programa. "Era una buena chica, muy cariñosa. No se merecía eso", ha comentado. Cuenta que se enteró de la muerte por un vecino y asegura que en las últimas semanas la víctima no se encontraba bien. "Últimamente estaba más triste y me decía que le dolía la cabeza", ha afirmado. Sin embargo, explica que Susana no le habló de su pareja ni de que sufriera unos presuntos malos tratos.