Arrimadas, de la presunta mala relación de Aguado y Ayuso: "El Gobierno de Madrid ha tenido una situación muy complicada por la pandemia"

"Ya cerramos un acuerdo con el PP para ir juntos en el País Vasco"

"Nosotros estamos dispuestos a hablar, pero el Gobierno verá si quiere a ERC"

Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, ha entrado en directo en 'El Programa de Ana Rosa' para aclarar la presunta mala relación entre Isabel Díaz Ayuso y Aguado: "El Gobierno de Madrid ha tenido una situación complicada con esta pandemia y creo que hay que fijarse en lo importante. Yo tengo muy buena relación con Pablo Casado y vamos a repasar todo en una reunión, pero quiero aclarar que los gobiernos de coalición entre ciudadanos y el PP están funcionando muy bien. Yo no me meto en dónde vive la señora Díaz Ayuso porque por los documentos presentados veo que esto no le ha supuesto ningún tipo de gastos a los madrileños", ha aclarado.

Sobre el paso de la Comunidad de Madrid este lunes a la fase 1, Arrimadas ha dejado clara su postura: "Lo peor es la incertidumbre y que no hay criterios claros a la hora de pasar de fase. Pasar a la fase 1 con mascarillas me parece una razón razonable porque no podemos tener más tiempo estranguladas a las familias".