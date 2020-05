Inés Arrimadas: "Si fuera para desahogarme votaría otra cosa, pero tendríamos un problema"

Arrimadas ha subrayado lo necesario que es un plan B: "Lo que no puede decirle Sánchez a los Españoles es que si la votación de alarma no sale adelante, él ya no puede hacer nada por los españoles. Por eso, el Gobierno tiene que pensar ya en un plan B. Para decretar el confinamiento total el estado de alarma era necesario, pero ahora hay que ver cómo tener cobertura legal para actuar si hay un rebrote sin tener este mecanismo excepcional que es el estado de alarma. El estado de alarma está para salvar vidas, no para enchufar a amiguetes. El Gobierno ha utilizado este estado de alarma para hacer cosas que no le correspondían y por eso nosotros somos críticos con él".