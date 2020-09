Inés Arrimadas: "Qué imagen vamos a dar a Europa si se reparten el dinero Iglesias, Otegui y Rufián"

La líder del partido naranja no tiene en cuenta la pasada actitud del presidente y declara que "todos sabemos cómo es Pedro Sánchez... si fuera así no haría muchas cosas y lo importante es España". El presidente criticó duramente al equipo de Arrimadas y los calificó de formar parte del 'trifachito'; ahora, por el bien del país, Arrimadas lo tiene claro: "Por el bien de España voy a hacer cosas que me parecía impensables".