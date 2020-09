La empresa desokupa llega a un acuerdo para el desalojo de la cuidadora okupa: saldrá el lunes a las 12 y sin compensación económica

Este llegaba hoy en directo al portal del edificio y estas eran las negociaciones con el abogado de la okupa para llegar a un acuerdo y que ahora intentaba alargar la fecha de salida: "El barrio se está calentando y se va a cabrear. No le vamos a dejar estar hasta el día 1 de octubre, le entrega la posesión ahora, durante el día de hoy. Yo ahora subo a hablar con ella, me va a escuchar, le voy a comunicar que tengo autorización a control de acceso y que si no sale ahora será en 48 horas. El 1 de octubre desde luego que no". Estas palabras tenía Dani con el abogado y explicaba esto a la prensa antes de subir a hablar con la okupa al piso: "Es increíble que lo que pida para salir de esa negociación es que la familia se retracte en la acusación de que han incinerado a su madre. Que salga y que se largue, no pedimos otra cosa, me parece de muy poca vergüenza que me llame para decirme que Rosa sale el 1 de octubre y no, sale hoy o sale mañana. Ha pedido 15.000 euros a la familia".