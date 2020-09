Vuelven los okupas de Utebo: entran en otra vivienda del mismo edificio en el que fueron detenidos

Un reportero de 'El Programa de Ana Rosa' se encontraba en el lugar de los hechos para hablar con Ángel, uno de los vecinos de cómo están viviendo esta situación: "Un poquito más aliviados por lo que pasó el otro día, peor al día siguiente vimos que estaban todos aquí, en libertad, pensábamos que se iban a ir, pero metieron las cosas en otro piso de los que tienen okupados". Le han preguntado sobre si los vecinos tienen miedo: "Miedo tenemos, por supuesto, pero claro, hay que dejar que actúe la justicia y poco a poco. Yo tengo una hija que no se atreve a bajar las escaleras del rellano por no encontrarse con ellos". Este hombre asegura que los okupas han podido entrar en la casa en la que estaban para recoger sus cosas: "Vinieron con la Guardia Civil para acompañarlos a que recogieran lo poco que les quedaba". Y asegura que no van a parar: "Seguiremos metiendo presión".