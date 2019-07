Irene Montero: “La gente que ha votado nos pide un poco de seriedad”

Irene Montero ha hablado de cómo van las negociaciones con el Partido Socialista para formar gobierno, y parece que hasta septiembre, no tendremos un presidente del gobierno. “Somos optimistas, creemos que la investidura debe ser ahora”, comenta Irene Montero, que a pesar de sus deseos de que el gobierno se forme pronto, sabe que probablemente hasta septiembre no se pueda llegar a un acuerdo. La número dos ha hablado también de las dificultades que está poniendo el PSOE en las negociaciones, y pide que el partido de Pedro Sánchez sea consciente y no bloquee más la situación. “Nosotras somos una garantía para blindar los derechos sociales”, comentaba Irene Montero.