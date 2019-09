Isa Pantoja, sobre su bronca con Asraf: “Fue una discusión de pareja, me coge del brazo para que no nos graben”

El pasado jueves Isa Pantoja y Asraf fueron vistos discutiendo en la inauguración de un restaurante. La bronca no se quedó solo en ese sitio, sino que se pudo ver a Isa bajarse del coche antes de llegar a su casa, y cuando están en el portal Asraf le coge el brazo para que entre en el portal, algo que según Paloma García Pelayo no habría sentado muy bien a Isabel Pantoja. Isa Pantoja ha querido quitarle hierro al asunto: “Fue una discusión de pareja, Asraf me coge del brazo porque ven que nos están grabando y quería continuar la discusión en casa”. Isa Pantoja además ha añadido que la pelea fue por una tontería y que lo solucionaron en casa.