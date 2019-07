Isa Pantoja estalla contra Omar: "Me lo he tomado todo a risas hasta hoy"

La hija de Isabel Pantoja ha empezado a hablar sobre Omar Montes sin ni siquiera esperar a las preguntas y muy enfadada. "He podido ponerle verde durante 3 meses y no lo he hecho, encima le he defendido cuando estaba en 'Supervivientes'. Isa ha afirmado que está "harta" de Omar. "Me lo he tomado todo a risas hasta el día de hoy, se ha metido en un charco que no me gusta. Me está afectando a nivel mental”, ha respondido.