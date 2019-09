Isa Pantoja, ante la salida de su canción: “La lanzaré a las plataformas digitales y más tarde haré un evento para amigos y medios”

Se acerca la fecha en la que Isa Pantoja lanzará su nueva canción, y es que el 13 de septiembre será el día en el que la gente podrá disfrutar de su canción: “La lanzaré a las plataformas digitales y más tarde haré un evento para amigos y medios”. Isa Pantoja está nerviosa, ya que dice haber puesto mucho esfuerzo en esta canción, de la cual su madre le ha dado un consejo: “Mi madre me ha dicho que me lo crea y que la interprete”. Isa dice que le haría mucha ilusión ver a su madre en la presentación, aunque no es seguro. Los que también están invitados son Kiko Rivera e Irene Rosales, los cuales no se sabe si asistirán.