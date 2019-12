Isa Pantoja, sobre la Navidad en Cantora: "La culpa no de es de Omar, el problema es de mi hermano, mi madre y mío"

"La culpa no es de Omar, él solo se deja querer. Aquí el problema lo tenemos mi hermano, mi madre y yo", ha querido matizar Isa P. Además, Chabelita ha explicado que se enteró de la visita de Omar Montes por la reportera Marta Riesco: "Me quedé helada", confiesa.

Por otro lado, Isa ha adelantado que envió unos mensajes en Nochebuena por WhatsApp a su madre y su hermano, pero que no han hablado por teléfono. "Nunca he prohibido a mi madre o a mi hermano que se lleven bien con Omar, pero yo por ejemplo no subo cosas con Dulce porque es innecesario", ha explicado.