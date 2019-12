Isa Pantoja: "No paso la Nochebuena en Cantora porque la relación no es como otros años"

Las Navidades de los Pantoja siempre están en el punto de mira y este año no podía ser menos. La relación entre Isa Pantoja y su hermano Kiko está marcando la situación familiar. Isa Pantoja descartaba hace semanas pasar la Nochevieja en Cantora tras la invitación que su hermano Kiko hizo a Omar Montes.

Sin embargo, Chabelita ha descartado pasar también la Nochebuena con su madre. "La relación no es tan estupenda y maravillosa como otros años y no creo que la celebre mi madre porque mi abuela está mal", ha comentado. Además, la hija de Isabel Pantoja ha explicado que no tiene ningún plan especial para la Nochebuena y que tampoco la pasará con su hijo Alberto.