Isa Pantoja, sobre la presentación de su videoclip: “Me quedaría triste si mi madre no fuera y tendría que escuchar el por qué”

Isa Pantoja se inicia en el mundo de la música bajo el nombre de ‘Isa P’, y dice que el videoclip está prácticamente listo: “He trabajado mucho, esto no ha sido cantar y punto”. Isa confiesa haberle enseñado ya su canción a su madre, la cual dice haber quedado encantada: “Está muy contenta y orgullosa de mi, su apoyo es muy importante”. Además Isa Pantoja no se cierra a hacer alguna colaboración con su madre, incluso con su hermano, al cual también ha invitado a la presentación, pero cree que no va a ir: “Invité a mi madre, a mi hermano y a Irene, pero creo que mi hermano e Irene no vendrán”.