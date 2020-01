Isa Pantoja, sobre el escandalo de Kiko en el hotel: “Ni Kiko ni Irene darán explicaciones sobre el tema”

Isa Pantoja ha hablado sobre la polemica de su hermano Kiko Rivera en un hotel con una misteriosa chica rubia, pero no ha querido mojarse mucho con el tema: “Hay cosas que no me cuadran en la historia”. Isa Pantoja no se cree del todo la historia, en favor de su hermano Kiko. Para Isa la versión del marido de esta misteriosa chica no tiene mucho sentido. Pero algo que tiene claro con respecto a su hermano y a Irene es que no van a profundizar en el tema: “Ni Kiko ni Irene darán explicaciones sobre el tema”.