Isa Pantoja ha respondido a las risas de su hermano Kiko Rivera cuando le preguntaron por su debut musical . "No me sentó nada bien el cachondeo. Se supone que me tiene que apoyar al menos públicamente", ha comentado.

Durante una entrevista telefónica, Isa asegura que a su madre le ha gustado su canción, aunque no ha hablado con ella de la reacción de Kiko Rivera. "Ella sabe que la relación con mi hermano es una cosa y con ella es otra y no se mete", ha afirmado.

Además, la hija de Isabel Pantoja cuenta que no habría actuado igual que su hermano. "Si yo fuese a un estreno de mi hermano no se me ocurriría decir nada malo de él, aun sabiendo que no lo ha hecho bien, porque haría daño a una persona que quiero".